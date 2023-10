Aufschläge in New York: mittags Pluszeichen im NASDAQ 100

Um 17:58 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1.17 Prozent höher bei 14’736.30 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.327 Prozent höher bei 14’613.23 Punkten, nach 14’565.62 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 14’737.38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’592.56 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 0.125 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 15’490.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 15’208.69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2022, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 11’582.54 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2023 bereits um 35.66 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ 100 bislang 15’932.05 Punkte. 10’696.42 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Tesla (+ 3.88 Prozent auf 256.09 USD), ASML (+ 2.73 Prozent auf 586.18 USD), Synopsys (+ 2.44 Prozent auf 461.70 USD), Cadence Design Systems (+ 2.30 Prozent auf 233.94 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 2.20 Prozent auf 102.28 USD). Am anderen Ende der NASDAQ 100-Liste stehen derweil DexCom (-4.46 Prozent auf 86.88 USD), Diamondback Energy (-3.46 Prozent auf 145.67 USD), Baker Hughes (-3.16 Prozent auf 33.44 USD), Zoom Video Communications (-2.90 Prozent auf 66.07 USD) und Warner Bros Discovery (-2.56 Prozent auf 10.09 USD) unter Druck.

Die teuersten NASDAQ 100-Unternehmen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. 8’161’801 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 2.597 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6.09 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch