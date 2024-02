Aufschläge in New York: Gewinne im NASDAQ 100

Am Freitag springt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.96 Prozent auf 17’954.67 Punkte an. In den Handel ging der NASDAQ 100 0.213 Prozent höher bei 17’820.98 Punkten, nach 17’783.17 Punkten am Vortag.

Bei 17’962.01 Einheiten erreichte der NASDAQ 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 17’798.81 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 1.81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.01.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 16’678.70 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.11.2023, lag der NASDAQ 100 noch bei 15’187.90 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 09.02.2023, den Wert von 12’381.17 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 8.53 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 17’962.01 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’249.19 Zählern.

NASDAQ 100-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Applied Materials (+ 6.50 Prozent auf 185.19 USD), Enphase Energy (+ 5.79 Prozent auf 123.65 USD), Lam Research (+ 4.66 Prozent auf 904.60 USD), KLA-Tencor (+ 4.12 Prozent auf 644.00 USD) und PayPal (+ 3.99 Prozent auf 58.37 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Moderna (-6.10 Prozent auf 87.95 USD), DexCom (-4.36 Prozent auf 121.51 USD), Illumina (-3.36 Prozent auf 138.52 USD), PepsiCo (-2.91 Prozent auf 168.79 USD) und Booking (-2.76 Prozent auf 3’734.30 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Tesla-Aktie aufweisen. 8’865’522 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 2.854 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.92 zu Buche schlagen. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.72 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch