Aufschläge in New York: Dow Jones zum Start des Donnerstagshandels stärker

Am Donnerstag bewegt sich der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE 0.81 Prozent höher bei 53’489.35 Punkten. Damit kommen die im Dow Jones enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 24.768 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.438 Prozent leichter bei 52’829.58 Punkten in den Handel, nach 53’061.95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Dow Jones betrug 53’544.87 Punkte, das Tagestief hingegen 53’309.17 Zähler.

Dow Jones auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 0.050 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 03.08.2026, den Wert von 53’178.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 50’687.07 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.09.2025, lag der Dow Jones-Kurs bei 45’271.23 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 10.56 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54’744.33 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 45’057.28 Punkten.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Salesforce (+ 3.20 Prozent auf 265.15 USD), Microsoft (+ 2.75 Prozent auf 510.49 USD), Goldman Sachs (+ 2.43 Prozent auf 1’028.81 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.95 Prozent auf 340.30 USD) und Amazon (+ 1.72 Prozent auf 259.36 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Merck (-1.06 Prozent auf 150.04 USD), Home Depot (-1.03 Prozent auf 273.40 EUR), Cisco (-0.99 Prozent auf 108.37 USD), Procter Gamble (-0.48 Prozent auf 146.93 USD) und McDonalds (-0.44 Prozent auf 259.81 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 4’292’490 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.515 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

2026 präsentiert die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Mit 4.27 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch