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Dow Jones im Fokus 27.07.2026 22:33:36

Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Aufschläge in New York: Dow Jones verbucht letztendlich Zuschläge

Der Dow Jones stieg schlussendlich.

Sherwin-Williams
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Am Montag kletterte der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.51 Prozent auf 52’210.08 Punkte. An der Börse sind die im Dow Jones enthaltenen Werte damit 23.929 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 51’791.37 Zählern und damit 0.300 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (51’947.25 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51’985.38 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52’607.78 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 51’876.11 Punkten. Der Dow Jones bewegte sich noch vor drei Monaten, am 27.04.2026, bei 49’167.79 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, den Wert von 44’901.92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 7.91 Prozent zu. Das Dow Jones-Jahreshoch liegt derzeit bei 53’289.30 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45’057.28 Punkte.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 6.07 Prozent auf 173.60 USD), 3M (+ 3.25 Prozent auf 178.23 USD), Sherwin-Williams (+ 3.07 Prozent auf 327.27 USD), American Express (+ 2.83 Prozent auf 335.39 USD) und Alphabet C (ex Google) (+ 2.34 Prozent auf 326.57 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil NVIDIA (-4.99 Prozent auf 196.51 USD), Chevron (-2.46 Prozent auf 190.00 USD), Caterpillar (-1.74 Prozent auf 873.28 USD), Goldman Sachs (-1.22 Prozent auf 1’048.23 USD) und UnitedHealth (-0.74 Prozent auf 417.64 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 40’342’928 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.385 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones hat die Travelers-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 11.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 3.82 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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