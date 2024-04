Aufschläge in New York: Dow Jones nachmittags mit Gewinnen

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.13 Prozent stärker bei 38’956.54 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 13.172 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0.614 Prozent schwächer bei 38’664.98 Punkten in den Montagshandel, nach 38’904.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 38’857.70 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 39’013.20 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 08.03.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 38’722.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.01.2024, betrug der Dow Jones-Kurs 37’683.01 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 06.04.2023, bei 33’485.29 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 3.29 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 39’889.05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Punkten erreicht.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Nike (+ 1.17 Prozent auf 89.88 USD), 3M (+ 1.03 Prozent auf 91.97 USD), Home Depot (+ 1.01 Prozent auf 361.48 USD), American Express (+ 0.90 Prozent auf 224.46 USD) und Goldman Sachs (+ 0.82 Prozent auf 411.42 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Intel (-1.69 Prozent auf 38.06 USD), Merck (-1.31 Prozent auf 126.31 USD), Walt Disney (-0.66 Prozent auf 117.60 USD), Caterpillar (-0.62 Prozent auf 376.95 USD) und Apple (-0.61 Prozent auf 168.55 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 5’695’919 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.919 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Mitglieder auf

Die Verizon-Aktie hat mit 9.18 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Index weist die Verizon-Aktie mit 6.39 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

