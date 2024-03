Aufschläge in New York: Dow Jones letztendlich freundlich

Letztendlich ging es im Dow Jones im NYSE-Handel um 0.83 Prozent aufwärts auf 39’110.76 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 13.037 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.094 Prozent höher bei 38’826.93 Punkten, nach 38’790.43 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39’122.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 38’761.28 Einheiten.

Dow Jones seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Wert von 38’627.99 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 19.12.2023, den Stand von 37’557.92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, stand der Dow Jones bei 31’861.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 3.70 Prozent aufwärts. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 39’282.28 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37’122.95 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Home Depot (+ 2.02 Prozent auf 379.41 USD), McDonalds (+ 1.54 Prozent auf 282.87 USD), Apple (+ 1.36 Prozent auf 176.08 USD), UnitedHealth (+ 1.29 Prozent auf 493.32 USD) und Nike (+ 1.24 Prozent auf 99.96 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Intel (-1.94 Prozent auf 38.64 EUR), Amazon (-0.71 Prozent auf 160.68 EUR), Johnson Johnson (-0.35 Prozent auf 156.21 USD), Cisco (-0.26 Prozent auf 49.14 USD) und Walmart (+ 0.02 Prozent auf 60.87 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im Dow Jones mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Apple-Aktie. 20’758’253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2.850 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.75 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

