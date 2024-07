Aufschläge in New York: Dow Jones legt zu

Um 20:00 Uhr verbucht der Dow Jones im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0.06 Prozent auf 40’439.15 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 14.043 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.002 Prozent auf 40’414.49 Punkte an der Kurstafel, nach 40’415.44 Punkten am Vortag.

Bei 40’324.69 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 40’527.89 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, bei 39’150.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.04.2024, wies der Dow Jones 38’503.69 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, den Stand von 35’227.69 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 7.22 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Dow Jones bislang 41’376.00 Punkte. Bei 37’122.95 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Boeing (+ 3.42 Prozent auf 185.01 USD), Amazon (+ 2.43 Prozent auf 186.99 USD), Goldman Sachs (+ 1.21 Prozent auf 492.94 USD), American Express (+ 1.19 Prozent auf 247.66 USD) und Travelers (+ 1.12 Prozent auf 207.72 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen Walt Disney (-3.25 Prozent auf 91.07 USD), Chevron (-1.59 Prozent auf 154.49 USD), Nike (-1.47 Prozent auf 73.76 USD), Visa (-1.40 Prozent auf 263.95 USD) und Caterpillar (-1.24 Prozent auf 343.55 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Amazon-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 6’665’413 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie hat im Dow Jones mit 3.161 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 8.55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Verizon-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6.84 Prozent, die höchste im Index.

