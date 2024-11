Aufschläge in New York: Dow Jones in Grün

Am Donnerstag steigt der Dow Jones um 20:01 Uhr via NYSE um 0.01 Prozent auf 43’733.91 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 14.468 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 2.01 Prozent auf 42’850.40 Punkte an der Kurstafel, nach 43’729.93 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 43’810.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 43’641.92 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 4.12 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 07.10.2024, bei 41’954.24 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 07.08.2024, einen Stand von 38’763.45 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 07.11.2023, einen Stand von 34’152.60 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 15.96 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 43’810.29 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Intel (+ 3.67 Prozent auf 25.97 USD), Boeing (+ 2.53 Prozent auf 150.89 USD), Home Depot (+ 2.27 Prozent auf 397.18 USD), Apple (+ 1.82 Prozent auf 226.78 USD) und Procter Gamble (+ 1.40 Prozent auf 163.30 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil JPMorgan Chase (-4.21 Prozent auf 236.67 USD), American Express (-2.49 Prozent auf 287.81 USD), Caterpillar (-2.01 Prozent auf 408.49 USD), Goldman Sachs (-1.87 Prozent auf 584.84 USD) und Verizon (-0.95 Prozent auf 40.77 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 10’520’885 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.142 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.49 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch