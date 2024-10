Aufschläge in New York: Dow Jones-Börsianer greifen nachmittags zu

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 0.32 Prozent höher bei 42’144.60 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 14.016 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.209 Prozent auf 42’099.53 Punkte an der Kurstafel, nach 42’011.59 Punkten am Vortag.

Bei 42’313.58 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tageshoch, während er hingegen mit 41’972.11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 0.343 Prozent. Vor einem Monat, am 04.09.2024, wies der Dow Jones 40’974.97 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2024, erreichte der Dow Jones einen Stand von 39’308.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 04.10.2023, bewegte sich der Dow Jones bei 33’129.55 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 11.74 Prozent zu. Bei 42’628.32 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 37’122.95 Zählern.

Die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit JPMorgan Chase (+ 2.44 Prozent auf 210.24 USD), American Express (+ 2.29 Prozent auf 274.74 USD), Salesforce (+ 2.09 Prozent auf 286.78 USD), Amazon (+ 1.89 Prozent auf 185.40 USD) und Dow (+ 1.47 Prozent auf 55.30 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Home Depot (-1.02 Prozent auf 407.37 USD), Verizon (-0.90 Prozent auf 44.12 USD), Coca-Cola (-0.55 Prozent auf 70.13 USD), Procter Gamble (-0.51 Prozent auf 169.25 USD) und Visa (-0.42 Prozent auf 275.71 USD) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Amazon-Aktie aufweisen. 5’079’528 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.126 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Im Dow Jones weist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6.04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch