Aufschläge in New York: Dow Jones-Börsianer greifen mittags zu

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.19 Prozent fester bei 51’622.90 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25.858 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 4.18 Prozent auf 53’679.01 Punkte an der Kurstafel, nach 51’523.06 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 50’992.61 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 51’662.26 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0.741 Prozent. Der Dow Jones stand vor einem Monat, am 06.10.2026, bei 51’521.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 53’885.10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 46’912.30 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 6.70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der Dow Jones bereits ein Jahreshoch bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit NVIDIA (+ 3.71 Prozent auf 188.33 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1.74 Prozent auf 286.64 USD), Caterpillar (+ 1.24 Prozent auf 560.51 USD), Honeywell Technologies (+ 1.19 Prozent auf 218.34 USD) und Amazon (+ 1.15 Prozent auf 263.19 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen Salesforce (-2.57 Prozent auf 216.70 USD), Nike (-2.11 Prozent auf 38.73 USD), Home Depot (-1.72 Prozent auf 308.70 EUR), Sherwin-Williams (-1.52 Prozent auf 343.70 USD) und Walmart (-1.31 Prozent auf 126.05 USD).

Welche Aktien im Dow Jones das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 18’491’394 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.544 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.99 erwartet. Die Nike-Aktie ermöglicht Anlegern 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.03 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch