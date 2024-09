Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Donnerstagshandel im Plus

Am Donnerstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 0.62 Prozent fester bei 42’175.11 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 14.056 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.767 Prozent auf 42’236.09 Punkte an der Kurstafel, nach 41’914.75 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 42’224.15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 42’036.28 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0.273 Prozent. Vor einem Monat, am 26.08.2024, lag der Dow Jones noch bei 41’240.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.06.2024, wurde der Dow Jones mit 39’127.80 Punkten gehandelt. Der Dow Jones notierte noch vor einem Jahr, am 26.09.2023, bei 33’618.88 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 11.83 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 42’299.64 Punkten. 37’122.95 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Dow (+ 3.56 Prozent auf 54.72 USD), Caterpillar (+ 3.36 Prozent auf 390.96 USD), 3M (+ 2.08 Prozent auf 139.44 USD), Amgen (+ 1.99 Prozent auf 319.10 USD) und Intel (+ 1.61 Prozent auf 23.92 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Walmart (-1.82 Prozent auf 79.92 USD), Merck (-1.43 Prozent auf 113.09 USD), Chevron (-1.38 Prozent auf 141.99 USD), Amazon (-0.71 Prozent auf 191.16 USD) und UnitedHealth (-0.26 Prozent auf 574.81 USD).

Die meistgehandelten Dow Jones-Aktien

Im Dow Jones weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 25’304’587 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.099 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie mit 9.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6.03 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch