Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone

Am Mittwoch steigt der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE um 0.19 Prozent auf 38’786.59 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13.220 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0.497 Prozent tiefer bei 38’518.86 Punkten, nach 38’711.29 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 38’548.77 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38’807.32 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht gewann der Dow Jones bereits um 0.198 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38’675.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.03.2024, wurde der Dow Jones mit 38’585.19 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 05.06.2023, wies der Dow Jones einen Stand von 33’562.86 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 2.84 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 40’077.40 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37’122.95 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Intel (+ 1.91 Prozent auf 30.61 USD), Goldman Sachs (+ 1.46 Prozent auf 461.97 USD), Apple (+ 1.27 Prozent auf 196.81 USD), Microsoft (+ 1.15 Prozent auf 420.86 USD) und Dow (+ 0.89 Prozent auf 55.64 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Cisco (-2.60 Prozent auf 46.19 USD), Walt Disney (-1.50 Prozent auf 101.78 USD), American Express (-1.05 Prozent auf 234.76 USD), Procter Gamble (-0.80 Prozent auf 165.68 USD) und Salesforce (-0.75 Prozent auf 233.09 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die Apple-Aktie aufweisen. 6’266’550 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2.825 Bio. Euro den grössten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.05 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.48 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

