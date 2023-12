Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Mittwochnachmittag steigen

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0.02 Prozent fester bei 4’567.97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 38.776 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.465 Prozent auf 4’588.44 Punkte an der Kurstafel, nach 4’567.18 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 4’559.05 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 4’590.74 Einheiten.

S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den S&P 500 bereits um 0.079 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 06.11.2023, wurde der S&P 500 auf 4’365.98 Punkte taxiert. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 06.09.2023, bei 4’465.48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 3’941.26 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 19.45 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 4’607.07 Punkten. 3’794.33 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Campbell Soup (+ 7.08 Prozent auf 43.23 USD), Albemarle (+ 5.68 Prozent auf 119.69 USD), Carnival (+ 5.58 Prozent auf 17.42 USD), Bath Body Works (+ 4.88 Prozent auf 36.97 USD) und Walgreens Boots Alliance (+ 4.88 Prozent auf 21.51 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil SVB Financial Group (-27.27 Prozent auf 0.02 USD), Brown-Forman B (-9.73 Prozent auf 54.37 USD), Old Dominion Freight Line (-5.01 Prozent auf 375.02 USD), Copart (-3.18 Prozent auf 47.24 USD) und Perrigo Company (-3.11 Prozent auf 29.95 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Aktuell weist die Tesla-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 9’713’453 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 2.730 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Organon Company lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10.07 Prozent.

Redaktion finanzen.ch