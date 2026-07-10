Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’262 0.3%  SPI 20’055 0.3%  Dow 52’533 0.1%  DAX 25’105 -0.1%  Euro 1 0.0%  EStoxx50 6’273 -0.2%  Gold 4’100 -0.5%  Bitcoin 52’112 2.2%  Dollar 1 0.1%  Öl 76.2 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ryanair-Maschine kehrt wegen gebrochenen Fensters um - Aktie höher
Tesla-Aktie im Fokus: Neuer Analyst skeptisch bezüglich Robotaxis und Optimus
Meta zündet die nächste KI-Stufe - Aktie legt zu
S&P Global warnt vor Oracles enormen Investitionsrisiken - Aktie dennoch höher
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Suche...

NASDAQ 100 985336 / US6311011026

29’734.69
Pkt
7.60
Pkt
0.03 %
16:01:31
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Index im Blick 10.07.2026 16:01:15

Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen

Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen

Beim NASDAQ 100 lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.

Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.03 Prozent höher bei 29’736.30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.366 Prozent auf 29’618.34 Punkte an der Kurstafel, nach 29’727.10 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29’759.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’589.83 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.543 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28’508.03 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 25’116.34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Stand von 22’829.26 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.97 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.23 Prozent auf 664.51 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.23 Prozent auf 98.80 USD), Shopify A (+ 3.73 Prozent auf 127.76 USD), PayPal (+ 3.40 Prozent auf 40.56 EUR) und Thomson Reuters (+ 3.16 Prozent auf 91.62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Teradyne (-3.90 Prozent auf 348.61 USD), Intel (-3.75 Prozent auf 108.32 USD), Marvell Technology (-3.74 Prozent auf 234.16 USD), Lam Research (-2.94 Prozent auf 342.80 USD) und Nebius (-2.87 Prozent auf 210.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’570’042 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.318 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Roche: Verzögerte Wirkung

Die Teilnahme an einer Medizin-Konferenz und die Vorlage der Semesterzahlen - in den kommenden Wochen rückt der Pharmariese in den Fokus. Die Roche-Aktie könnte noch oben ausbrechen.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Keine Glaskugel, keine Börsenprognosen, kein Bauchgefühl: Stefan Buck erklärt, wie Adaptivv mit einem quantitativen Sensor arbeitet, warum Nowcasting statt Forecasting im Portfolio Management helfen kann und weshalb Anleger bei Aktien und Bitcoin oft zu emotional entscheiden.

Im Gespräch mit Investment-Stratege François Bloch und David Kunz (COO der BX Swiss) geht es um Strukturbrüche im Markt, die Grenzen von Modellen bei starken Kursschwankungen, den schwierigen Moment des Verkaufens und darum, wie ein Fintech aus der Schweiz gegenüber grossen Finanzanbietern bestehen kann.
Dazu gibt Stefan Buck Einblicke in seine zweite Welt mit Hecht, den Umgang mit Verantwortung und wie er seinen Kindern Investieren erklärt.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

13:51 BNP Paribas: Flatrates - kalkulierbares Risiko
11:22 Logo WHS Nasdaq Livetrading: 250 Dollar in Minuten – Dipper perfekt getroffen!
09:06 SG-Marktüberblick: 10.07.2026
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Weiter volatil?
09.07.26 Julius Bär: 14.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf Adecco Group AG
09.07.26 SK hynix: Im Zentrum der KI-Revolution – der Speicherchip-Spezialist vor dem Nasdaq-Debüt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
08.07.26 Börse ohne Bauchgefühl: Warum dein Portfolio Emotionen hasst – Stefan Buck zu Gast im BX Morningcall
07.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 7.80% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Roche, Sika, Swiss Life
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’825.35 19.61 SMJBFU
Short 15’149.19 13.54 S3CBNU
Short 15’704.26 8.83 SLYBHU
SMI-Kurs: 14’262.09 10.07.2026 15:44:34
Long 13’665.50 19.74 SPB50U
Long 13’346.88 13.80 SYBVIU
Long 12’791.62 9.00 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
"Fast alles ist besser" - Starinvestor rechnet gnadenlos mit US-Aktien ab
Schrillen die Alarmglocken bei der NVIDIA-Aktie? GPU-Preise sacken innerhalb weniger Wochen ab
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Nachmittag Verluste
Trotz Allzeittief bei SpaceX-Aktie: Cathie Wood greift bei Musks Raumfahrt-Konzern beherzt zu
Galderma und Sandoz neu im SMI - Kühne+Nagel und Swisscom draussen - So reagieren die Aktien
SAP-Aktie verliert: EU-Strafverfahren abgewendet
Bayer schliesst milliardenschweren Pharma-Deal ab - Aktie im Minus
VW-Aktie im Minus: CEO Blume kündigt grösste Neuausrichtung in der VW-Geschichte an
Börsen-Dämpfer für BYD: Geplatzte Renault-Deals schicken die Aktie auf Talfahrt

Top-Rankings

Aktien Empfehlungen KW 26/28: Analysten raten zum Verkauf
Diese Aktien stehen auf den Verkaufslisten der Experten in KW 26/28. Immer aktuell im wöchentlichen Aktien Top-Ranking und exklusiv bei finanzen.ch
Bildquelle: Lightspring / Shutterstock.com
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
KW 27: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
NASDAQ 100 29’712.83 -0.05%