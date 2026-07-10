NASDAQ 100 985336 / US6311011026
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10.07.2026 16:01:15
Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels steigen
Beim NASDAQ 100 lassen sich am Freitagmorgen erneut Gewinne beobachten.
Um 15:59 Uhr bewegt sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 0.03 Prozent höher bei 29’736.30 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.366 Prozent auf 29’618.34 Punkte an der Kurstafel, nach 29’727.10 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 29’759.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 29’589.83 Punkten lag.
NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.543 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 28’508.03 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 10.04.2026, einen Stand von 25’116.34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 10.07.2025, den Stand von 22’829.26 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 17.97 Prozent. Bei 30’762.20 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 22’841.42 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.23 Prozent auf 664.51 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 5.23 Prozent auf 98.80 USD), Shopify A (+ 3.73 Prozent auf 127.76 USD), PayPal (+ 3.40 Prozent auf 40.56 EUR) und Thomson Reuters (+ 3.16 Prozent auf 91.62 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Teradyne (-3.90 Prozent auf 348.61 USD), Intel (-3.75 Prozent auf 108.32 USD), Marvell Technology (-3.74 Prozent auf 234.16 USD), Lam Research (-2.94 Prozent auf 342.80 USD) und Nebius (-2.87 Prozent auf 210.00 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2’570’042 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4.318 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick
2026 verzeichnet die Comcast-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Börse aktuell - Live TickerSMI im Plus -- DAX stabil -- Wall Street auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Grün
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Freitag etwas stärker. Der deutsche Aktienmarkt tendiert dagegen seitwärts. Die Wall Street kann sich nicht für eine Richtung entscheiden. Die Anleger in Asien griffen am Freitag mehrheitlich zu.