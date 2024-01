Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsende steigen

Letztendlich ging der NASDAQ 100 nahezu unverändert (plus 0.10 Prozent) bei 17’516.99 Punkten aus dem Handel. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.514 Prozent auf 17’589.27 Punkte an der Kurstafel, nach 17’499.30 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 17’631.34 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 17’430.37 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 0.651 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, stand der NASDAQ 100 bei 16’777.40 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 25.10.2023, einen Stand von 14’381.64 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Jahr, am 25.01.2023, den Stand von 11’814.69 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5.88 Prozent. Bei 17’665.26 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des NASDAQ 100. Bei 16’249.19 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Constellation Energy (+ 4.22 Prozent auf 120.55 USD), Comcast (+ 3.36 Prozent auf 45.27 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 3.31 Prozent auf 23.11 USD), Netflix (+ 3.14 Prozent auf 562.00 USD) und Adobe (+ 2.65 Prozent auf 622.58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Tesla (-12.13 Prozent auf 182.63 USD), Lucid (-5.67 Prozent auf 2.66 USD), PayPal (-3.67 Prozent auf 60.71 USD), ON Semiconductor (-3.27 Prozent auf 72.69 USD) und Marvell Technology (-3.15 Prozent auf 70.00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Tesla-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 34’419’831 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 2.772 Bio. Euro im NASDAQ 100 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.81 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch