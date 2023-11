Aufschläge in New York: Anleger lassen S&P 500 zum Ende des Freitagshandels steigen

Der S&P 500 schloss nahezu unverändert (plus 0.13 Prozent) bei 4’514.02 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 38.086 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.216 Prozent auf 4’517.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’508.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 4’520.12 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4’499.66 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 2.44 Prozent. Der S&P 500 stand vor einem Monat, am 17.10.2023, bei 4’373.20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2023, notierte der S&P 500 bei 4’370.36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.11.2022, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 3’946.56 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 18.04 Prozent aufwärts. Bei 4’607.07 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Gap (+ 30.58 Prozent auf 17.85 USD), First Republic Bank (+ 18.81 Prozent auf 0.01 USD), Ross Stores (+ 7.22 Prozent auf 128.82 USD), Expedia (+ 5.05 Prozent auf 136.38 USD) und Albemarle (+ 3.91 Prozent auf 127.39 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil SVB Financial Group (-33.33 Prozent auf 0.02 USD), Advance Auto Parts (-5.78 Prozent auf 50.33 USD), Applied Materials (-4.02 Prozent auf 148.59 USD), CF Industries (-3.31 Prozent auf 77.46 USD) und Molina Healthcare (-3.30 Prozent auf 353.31 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 15’971’533 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 2.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die SVB Financial Group-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Organon Company-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10.21 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch