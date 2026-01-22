Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Am Donnerstag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.63 Prozent im Plus bei 49’384.01 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 18.557 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1.08 Prozent auf 48’546.03 Punkte an der Kurstafel, nach 49’077.23 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 49’607.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 49’201.81 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der Dow Jones bereits um 0.773 Prozent. Der Dow Jones stand noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 48’362.68 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 46’590.41 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 22.01.2025, einen Stand von 44’156.73 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.07 Prozent zu. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 49’633.35 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 47’853.04 Punkten.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit 3M (+ 3.05 Prozent auf 160.63 USD), Salesforce (+ 2.94 Prozent auf 228.09 USD), Procter Gamble (+ 2.65 Prozent auf 149.93 USD), American Express (+ 2.34 Prozent auf 368.02 USD) und Travelers (+ 2.14 Prozent auf 278.48 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Merck (-1.74 Prozent auf 109.18 USD), Sherwin-Williams (-1.59 Prozent auf 350.63 USD), Walmart (-1.28 Prozent auf 117.83 USD), IBM (-0.96 Prozent auf 294.67 USD) und Coca-Cola (-0.19 Prozent auf 71.87 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 31’795’661 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3.701 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.13 Prozent bei der Verizon-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch