Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Am Montag steht der Dow Jones via NYSE zum Handelsschluss 0.33 Prozent im Plus bei 38’797.38 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 11.661 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.156 Prozent auf 38’731.97 Punkte an der Kurstafel, nach 38’671.69 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 38’927.08 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 38’628.92 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 12.01.2024, wies der Dow Jones einen Stand von 37’592.98 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, bei 34’283.10 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, den Wert von 33’869.27 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 2.87 Prozent zu Buche. Bei 38’927.08 Punkten verzeichnete der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 37’122.95 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Nike (+ 2.56 Prozent auf 107.18 USD), Goldman Sachs (+ 2.18 Prozent auf 392.64 USD), 3M (+ 1.86 Prozent auf 94.63 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 1.75 Prozent auf 22.63 USD) und Intel (+ 1.66 Prozent auf 44.03 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Salesforce (-1.37 Prozent auf 287.32 USD), Microsoft (-1.26 Prozent auf 415.26 USD), Apple (-0.90 Prozent auf 187.15 USD), Visa (-0.49 Prozent auf 275.07 USD) und Cisco (-0.28 Prozent auf 49.99 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 14’654’633 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 2.892 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Titel im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch