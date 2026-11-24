Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0.16 Prozent auf 10’497.39 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.128 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.003 Prozent auf 10’480.47 Punkte an der Kurstafel, nach 10’480.82 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10’436.14 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10’497.47 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Stand von 10’690.36 Punkten. Der FTSE 100 wies vor drei Monaten, am 24.08.2026, einen Stand von 10’854.32 Punkten auf. Der FTSE 100 erreichte vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 9’534.91 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 5.49 Prozent zu Buche. Bei 10’989.45 Punkten verzeichnete der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten registriert.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Compass Group (+ 5.77 Prozent auf 35.76 USD), 3i (+ 3.40 Prozent auf 26.73 GBP), Balfour Beatty (+ 2.76 Prozent auf 8.94 GBP), Burberry (+ 2.71 Prozent auf 11.77 GBP) und Experian (+ 2.63 Prozent auf 28.93 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Antofagasta (-6.21 Prozent auf 25.97 GBP), Anglo American (-4.14 Prozent auf 31.94 GBP), Kingfisher (-3.62 Prozent auf 3.75 GBP), Glencore (-3.34 Prozent auf 4.48 GBP) und Metlen Energy Metals (-3.06 Prozent auf 41.78 EUR) unter Druck.

Die teuersten Unternehmen im FTSE 100

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 39’658’057 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 252.581 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch