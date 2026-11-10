Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start mit grünem Vorzeichen

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 09:11 Uhr 0.66 Prozent auf 10’854.39 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 3.243 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.009 Prozent auf 10’781.94 Punkte an der Kurstafel, nach 10’782.87 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 10’868.51 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10’775.76 Punkten.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 10’552.05 Punkten. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 10.08.2026, bei 10’862.50 Punkten. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bei 9’787.15 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 9.08 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10’989.45 Punkten. Bei 9’670.46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Rolls-Royce (+ 3.12 Prozent auf 13.62 GBP), Bank of Georgia Group (+ 2.71 Prozent auf 136.40 GBP), Melrose Industries (+ 2.54 Prozent auf 4.92 GBP), Prudential (+ 2.40 Prozent auf 9.80 GBP) und Standard Chartered (+ 2.36 Prozent auf 22.08 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Admiral Group (-0.92 Prozent auf 38.76 GBP), Tesco (-0.92 Prozent auf 5.46 GBP), Marks Spencer (-0.91 Prozent auf 4.34 GBP), BP (-0.84 Prozent auf 5.52 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0.78 Prozent auf 36.72 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 2’297’561 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 267.550 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.67 erwartet. Im Index weist die Bank of Georgia Group-Aktie mit 14.84 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch