Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start fester

Am Montag tendiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0.13 Prozent höher bei 8’073.84 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.525 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.000 Prozent auf 8’063.61 Punkte an der Kurstafel, nach 8’063.61 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 8’060.31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 8’082.50 Punkten lag.

FTSE 100-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 18.10.2024, lag der FTSE 100 bei 8’358.25 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, einen Stand von 8’311.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wies der FTSE 100 7’504.25 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 4.56 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 8’474.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7’404.08 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Melrose Industries (+ 6.64 Prozent auf 5.22 GBP), Anglo American (+ 1.23 Prozent auf 23.09 GBP), Entain (+ 1.19 Prozent auf 7.50 GBP), Rio Tinto (+ 1.18 Prozent auf 48.61 GBP) und Ocado Group (+ 1.12 Prozent auf 3.24 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil B&M European Value Retail SA Reg (-1.35 Prozent auf 3.73 GBP), Land Securities Group (-1.11 Prozent auf 5.98 GBP), AstraZeneca (-0.96 Prozent auf 98.82 GBP), Coca-Cola HBC (-0.91 Prozent auf 27.29 GBP) und Taylor Wimpey (-0.89 Prozent auf 1.30 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den grössten Börsenwert aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 4’869’292 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 191.162 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 5.54 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Mit 10.76 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Phoenix Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch