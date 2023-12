Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne

Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0.18 Prozent auf 7’503.55 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.346 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0.000 Prozent auf 7’489.84 Punkte an der Kurstafel, nach 7’489.84 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 7’486.80 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7’513.53 Zählern.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der FTSE 100 bereits um 0.343 Prozent zurück. Der FTSE 100 verzeichnete vor einem Monat, am 06.11.2023, den Stand von 7’417.76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.09.2023, stand der FTSE 100 bei 7’426.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.12.2022, bewegte sich der FTSE 100 bei 7’521.39 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 fiel der Index bereits um 0.669 Prozent. Bei 8’047.06 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’206.82 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Weir Group (+ 3.22 Prozent auf 19.25 GBP), Ocado Group (+ 3.04 Prozent auf 6.16 GBP), Anglo American (+ 3.02 Prozent auf 22.20 GBP), Prudential (+ 2.16 Prozent auf 8.72 GBP) und Ashtead (+ 2.09 Prozent auf 48.34 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen BAT (-5.89 Prozent auf 23.41 GBP), Imperial Brands (-1.05 Prozent auf 18.44 GBP), Diageo (-0.98 Prozent auf 27.85 GBP), BP (-0.68 Prozent auf 4.69 GBP) und Unilever (-0.43 Prozent auf 37.86 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2’962’600 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 193.879 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten auf. Mit 11.21 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Phoenix Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

