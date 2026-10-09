HSBC Holdings Aktie 411161 / GB0005405286
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09.10.2026 15:58:16
Aufschläge in London: FTSE 100 nachmittags mit Gewinnen
Am Freitag zeigen sich die Börsianer in London optimistisch.
Um 15:41 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 1.12 Prozent fester bei 10’558.47 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3.143 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.001 Prozent auf 10’441.50 Punkte an der Kurstafel, nach 10’441.60 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Freitag bei 10’441.50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10’577.33 Punkten erreichte.
FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 0.918 Prozent. Vor einem Monat, am 09.09.2026, lag der FTSE 100 noch bei 10’670.06 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10’472.45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, lag der FTSE 100 bei 9’509.40 Punkten.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.10 Prozent nach oben. 10’989.45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Bei 9’670.46 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 4.36 Prozent auf 37.62 GBP), RELX (+ 4.08 Prozent auf 27.01 GBP), Sage (+ 3.65 Prozent auf 10.65 GBP), Weir Group (+ 3.55 Prozent auf 26.28 GBP) und WPP 2012 (+ 3.55 Prozent auf 3.86 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Airtel Africa (-4.33 Prozent auf 2.96 GBP), Vodafone Group (-3.62 Prozent auf 1.20 GBP), BT Group (-1.90 Prozent auf 1.94 GBP), DCC (-0.16 Prozent auf 64.35 GBP) und Admiral Group (-0.14 Prozent auf 36.19 GBP).
FTSE 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via LSE 29’325’082 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 284.439 Mrd. Euro im FTSE 100 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick
Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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