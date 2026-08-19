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FTSE 100-Kursentwicklung 19.08.2026 17:58:18

Aufschläge in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu

Aufschläge in London: FTSE 100 legt schlussendlich zu

In London standen die Signale heute auf Stabilisierung.

BAE Systems
24.30 CHF -1.42%
Kaufen Verkaufen

Letztendlich schloss der FTSE 100 am Mittwoch nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 10’743.35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 3.202 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.002 Prozent auf 10’727.84 Punkte an der Kurstafel, nach 10’728.04 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 10’701.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’765.96 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0.061 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, einen Stand von 10’600.37 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10’330.55 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.08.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 9’189.22 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.96 Prozent. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.

FTSE 100-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 7.83 Prozent auf 30.85 GBP), Endeavour Mining (+ 7.49 Prozent auf 44.05 GBP), Croda International (+ 5.25 Prozent auf 32.70 GBP), Glencore (+ 5.24 Prozent auf 5.80 GBP) und Anglo American (+ 4.80 Prozent auf 40.15 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen IG Group (-4.84 Prozent auf 13.18 GBP), Smith Nephew (-3.78 Prozent auf 10.69 GBP), BAE Systems (-2.92 Prozent auf 21.60 GBP), National Grid (-2.64 Prozent auf 11.79 GBP) und Aviva (-2.39 Prozent auf 7.19 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 96’667’522 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 307.257 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’266.99 13.90 SOOB1U
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SMI-Kurs: 14’386.58 19.08.2026 17:31:33
Long 13’774.78 19.22 SEBAGU
Long 13’466.25 13.64 SGBWIU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
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BAE Systems am 19.08.2026

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