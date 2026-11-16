FTSE 100 998185 / GB0001383545
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance
|
16.11.2026 15:58:29
Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone
Der FTSE 100 macht am ersten Tag der Woche Gewinne.
Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.44 Prozent höher bei 10’950.30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3.313 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.003 Prozent auf 10’902.93 Punkte an der Kurstafel, nach 10’902.56 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10’899.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’962.96 Punkten verzeichnete.
FTSE 100 seit Jahresbeginn
Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 10’881.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 10’750.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9’698.37 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10.04 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.
FTSE 100-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola HBC (+ 2.83 Prozent auf 43.58 GBP), BAE Systems (+ 2.78 Prozent auf 19.39 GBP), Babcock International (+ 2.72 Prozent auf 10.17 GBP), Melrose Industries (+ 2.56 Prozent auf 4.97 GBP) und Bunzl (+ 2.49 Prozent auf 29.64 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-1.83 Prozent auf 36.96 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1.70 Prozent auf 14.64 GBP), Centrica (-1.63 Prozent auf 1.58 GBP), Ithaca Energy (-1.63 Prozent auf 2.53 GBP) und ConvaTec (-1.63 Prozent auf 2.54 GBP).
FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25’840’750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 277.916 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der FTSE 100-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10’881.55
|-0.19%
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel in Grün - neues Hoch -- DAX fällt schlussendlich zurück -- Wall Street in Rot -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt fiel ins Minus. An der Wall Street geht es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.