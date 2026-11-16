Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in der Gewinnzone

Der FTSE 100 bewegt sich im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0.44 Prozent höher bei 10’950.30 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 3.313 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.003 Prozent auf 10’902.93 Punkte an der Kurstafel, nach 10’902.56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 10’899.16 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’962.96 Punkten verzeichnete.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Der FTSE 100 stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 10’881.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 10’750.11 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9’698.37 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 10.04 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10’989.45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Zählern erreicht.

FTSE 100-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Coca-Cola HBC (+ 2.83 Prozent auf 43.58 GBP), BAE Systems (+ 2.78 Prozent auf 19.39 GBP), Babcock International (+ 2.72 Prozent auf 10.17 GBP), Melrose Industries (+ 2.56 Prozent auf 4.97 GBP) und Bunzl (+ 2.49 Prozent auf 29.64 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Anglo American (-1.83 Prozent auf 36.96 GBP), Scottish Mortgage Investment Trust (-1.70 Prozent auf 14.64 GBP), Centrica (-1.63 Prozent auf 1.58 GBP), Ithaca Energy (-1.63 Prozent auf 2.53 GBP) und ConvaTec (-1.63 Prozent auf 2.54 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 25’840’750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 277.916 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.67 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch