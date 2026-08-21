Aufschläge in Frankfurt: Zum Start Gewinne im LUS-DAX

Am Freitag erhöht sich der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA um 0.18 Prozent auf 26’004.00 Punkte.

Bei 25’969.00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’046.00 Punkten den höchsten Stand markierte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX notierte noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bei 25’065.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 24’851.00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bewegte sich der LUS-DAX bei 24’277.00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 5.85 Prozent nach oben. 26’576.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 1.66 Prozent auf 56.33 EUR), adidas (+ 0.86 Prozent auf 152.30 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 0.78 Prozent auf 75.02 EUR), Brenntag SE (+ 0.69 Prozent auf 61.34 EUR) und Siemens Energy (+ 0.60 Prozent auf 153.50 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen QIAGEN (-1.69 Prozent auf 38.08 EUR), Rheinmetall (-1.62 Prozent auf 1’143.40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-1.30 Prozent auf 40.36 EUR), Scout24 (-1.05 Prozent auf 75.35 EUR) und MTU Aero Engines (-1.03 Prozent auf 355.60 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 209’792 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 214.566 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Mitglieder

Unter den LUS-DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.33 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch