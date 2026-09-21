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Index-Performance im Blick 21.09.2026 09:28:14

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im TecDAX

Aufschläge in Frankfurt: Zum Start des Montagshandels Pluszeichen im TecDAX

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den TecDAX auch am Morgen aufwärts.

OHB
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Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 1.01 Prozent höher bei 3’988.63 Punkten. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 554.674 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0.696 Prozent auf 3’976.14 Punkte an der Kurstafel, nach 3’948.65 Punkten am Vortag.

Bei 3’997.29 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3’976.14 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der TecDAX einen Stand von 4’090.64 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.06.2026, wies der TecDAX 3’954.14 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, erreichte der TecDAX einen Stand von 3’631.92 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 10.05 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Siltronic (+ 3.64 Prozent auf 79.75 EUR), AIXTRON SE (+ 3.59 Prozent auf 36.08 EUR), EVOTEC SE (+ 2.95) Prozent auf 3.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.65 Prozent auf 69.85 EUR) und Infineon (+ 2.58 Prozent auf 57.30 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen ATOSS Software (-1.51 Prozent auf 91.50 EUR), OHB SE (-1.03 Prozent auf 173.20 EUR), QIAGEN (-0.52 Prozent auf 38.21 EUR), United Internet (-0.52 Prozent auf 26.96 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.20 Prozent auf 30.38 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 215’738 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 211.357 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Werte

In diesem Jahr weist die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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