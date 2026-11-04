Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende fester

Am Mittwoch notierte der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.24 Prozent fester bei 4’143.40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 580.920 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.253 Prozent auf 4’082.24 Punkte an der Kurstafel, nach 4’092.59 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’169.71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’080.18 Punkten.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche kletterte der TecDAX bereits um 1.58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’081.92 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.08.2026, wurde der TecDAX auf 3’981.98 Punkte taxiert. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 04.11.2025, mit 3’610.86 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 14.32 Prozent. Bei 4’284.41 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell SMA Solar (+ 6.18 Prozent auf 54.15 EUR), Nordex (+ 4.83 Prozent auf 40.84 EUR), Eckert Ziegler (+ 4.56 Prozent auf 14.00 EUR), SAP SE (+ 3.70 Prozent auf 214.30 EUR) und Deutsche Telekom (+ 3.60 Prozent auf 26.76 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil AIXTRON SE (-6.25 Prozent auf 32.08 EUR), JENOPTIK (-5.16 Prozent auf 37.50 EUR), PVA TePla (-4.87 Prozent auf 30.06 EUR), Elmos Semiconductor (-4.80 Prozent auf 119.00 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.70 Prozent auf 49.32 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 11’048’027 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 237.653 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5.34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.79 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch