Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels fester

Der TecDAX schloss den Mittwochshandel nahezu unverändert (plus 0.18 Prozent) bei 3’319.83 Punkten ab. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 564.226 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.582 Prozent stärker bei 3’333.05 Punkten in den Mittwochshandel, nach 3’313.76 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3’308.13 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3’339.81 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Minus von 0.765 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, einen Wert von 3’434.54 Punkten auf. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 20.08.2024, bei 3’324.48 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2023, wurde der TecDAX auf 3’133.97 Punkte taxiert.

Seit Beginn des Jahres 2024 sank der Index bereits um 0.143 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3’490.44 Punkten. Bei 3’125.18 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 3.34 Prozent auf 11.76 EUR), EVOTEC SE (+ 2.96 Prozent auf 9.91 EUR), 1&1 (+ 1.72 Prozent auf 11.86 EUR), Energiekontor (+ 0.99 Prozent auf 40.70 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.91 Prozent auf 99.85 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Nagarro SE (-3.97 Prozent auf 94.40 EUR), JENOPTIK (-3.08 Prozent auf 20.76 EUR), Kontron (-2.80 Prozent auf 17.00 EUR), Elmos Semiconductor (-2.37 Prozent auf 61.70 EUR) und Siltronic (-2.27 Prozent auf 46.42 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 4’576’104 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 251.344 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.92 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.45 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

