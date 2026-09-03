Aufschläge in Frankfurt: TecDAX verbucht Gewinne

Der TecDAX springt im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.69 Prozent auf 4’040.45 Punkte an. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 562.270 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der TecDAX 0.026 Prozent stärker bei 4’013.76 Punkten, nach 4’012.70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 4’013.76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’050.22 Punkten verzeichnete.

TecDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1.45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der TecDAX bei 3’952.05 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wurde der TecDAX mit 4’185.73 Punkten gehandelt. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, bei 3’614.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11.48 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 4.08 Prozent auf 7.02 EUR), Bechtle (+ 2.97 Prozent auf 36.72 EUR), SAP SE (+ 2.57 Prozent auf 186.10 EUR), Nemetschek SE (+ 2.18 Prozent auf 67.85 EUR) und IONOS (+ 2.02 Prozent auf 34.38 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-3.16 Prozent auf 75.00 EUR), AIXTRON SE (-2.18 Prozent auf 34.92 EUR), Elmos Semiconductor (-2.06 Prozent auf 132.80 EUR), Infineon (-1.86 Prozent auf 54.73 EUR) und PVA TePla (-1.67 Prozent auf 29.44 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’251’097 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.673 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.76 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.44 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch