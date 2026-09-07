Nordex Aktie 2083267 / DE000A0D6554
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07.09.2026 15:58:14
Aufschläge in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit grünem Vorzeichen
Der TecDAX entwickelt sich am Nachmittag positiv.
Der TecDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr 0.26 Prozent auf 4’033.07 Punkte. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 564.398 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.121 Prozent höher bei 4’027.61 Punkten, nach 4’022.75 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 4’010.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 4’036.25 Punkten verzeichnete.
TecDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Noch vor einem Monat, am 07.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’068.78 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 4’074.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, mit 3’628.21 Punkten bewertet.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 11.28 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Punkte.
TecDAX-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Nordex (+ 10.28 Prozent auf 40.54 EUR), Infineon (+ 5.63 Prozent auf 60.06 EUR), SMA Solar (+ 5.38 Prozent auf 59.70 EUR), AIXTRON SE (+ 5.34 Prozent auf 38.08 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 5.23 Prozent auf 31.80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil QIAGEN (-2.89 Prozent auf 36.36 EUR), Sartorius vz (-2.87 Prozent auf 230.40 EUR), TeamViewer (-2.70 Prozent auf 6.67 EUR), SAP SE (-2.27 Prozent auf 181.46 EUR) und Bechtle (-1.66 Prozent auf 35.64 EUR).
Welche TecDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’501’410 Aktien gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 214.312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der TecDAX-Werte
Im TecDAX weist die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.89 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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