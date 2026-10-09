Aufschläge in Frankfurt: So bewegt sich der MDAX nachmittags

Am Freitag erhöht sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1.94 Prozent auf 30’077.91 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333.874 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.864 Prozent fester bei 29’761.69 Punkten, nach 29’506.83 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 29’744.36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30’125.43 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 1.23 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 32’078.48 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 31’837.35 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 30’921.06 Punkten.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.91 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit Salzgitter (+ 13.22 Prozent auf 49.86 EUR), thyssenkrupp (+ 6.27 Prozent auf 13.65 EUR), RATIONAL (+ 5.92 Prozent auf 590.00 EUR), Nemetschek SE (+ 4.98 Prozent auf 67.45 EUR) und Aurubis (+ 4.13 Prozent auf 161.20 EUR). Schwächer notieren im MDAX hingegen JENOPTIK (-1.34 Prozent auf 39.90 EUR), K+S (-1.33 Prozent auf 14.79 EUR), United Internet (-1.03 Prozent auf 23.06 EUR), Lufthansa (-0.74 Prozent auf 7.21 EUR) und freenet (-0.63 Prozent auf 22.24 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2’218’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 36.886 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.98 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch