Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Freitagmittag stärker

Um 12:09 Uhr legt der SDAX im XETRA-Handel um 0.16 Prozent auf 14’740.80 Punkte zu. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 92.420 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0.038 Prozent auf 14’711.30 Punkte an der Kurstafel, nach 14’716.91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14’768.04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’711.30 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 3.25 Prozent aufwärts. Der SDAX wurde vor einem Monat, am 07.01.2025, mit 14’008.36 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 07.11.2024, wurde der SDAX mit 13’427.02 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 07.02.2024, wies der SDAX einen Stand von 13’697.83 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 6.15 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’768.04 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13’599.16 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell Klöckner (+ 5.91 Prozent auf 5.91 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 4.16 Prozent auf 9.01 EUR), DEUTZ (+ 2.25 Prozent auf 4.63 EUR), Dürr (+ 2.00 Prozent auf 23.46 EUR) und NORMA Group SE (+ 1.69 Prozent auf 16.88 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.78 Prozent auf 9.26 EUR), Formycon (-2.01 Prozent auf 53.60 EUR), Eckert Ziegler (-2.00 Prozent auf 58.75 EUR), Ceconomy St (-1.51 Prozent auf 3.26 EUR) und SFC Energy (-1.38 Prozent auf 17.16 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der METRO (St)-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 628’921 Aktien gehandelt. Die DWS Group GmbH-Aktie macht im SDAX mit 9.728 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 4.49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Schaeffler-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8.59 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch