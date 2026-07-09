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Kursverlauf 09.07.2026 12:26:18

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Donnerstagmittag mit Gewinnen

Der SDAX verbucht derzeit Zuwächse.

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Der SDAX springt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.64 Prozent auf 18’035.70 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 87.825 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 1.25 Prozent auf 18’146.17 Punkte an der Kurstafel, nach 17’921.52 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 18’034.50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18’175.82 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verlor der SDAX bereits um 2.80 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der SDAX einen Wert von 18’024.89 Punkten auf. Der SDAX lag vor drei Monaten, am 09.04.2026, bei 17’033.57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.07.2025, betrug der SDAX-Kurs 18’018.89 Punkte.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 3.92 Prozent nach oben. Bei 19’325.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit SCHOTT Pharma (+ 14.36 Prozent auf 20.15 EUR), Einhell Germany vz (+ 4.57 Prozent auf 71.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 3.61) Prozent auf 17.20 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.48 Prozent auf 65.40 EUR) und Basler (+ 2.93 Prozent auf 28.10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil ATOSS Software (-3.00 Prozent auf 71.20 EUR), HelloFresh (-1.87 Prozent auf 3.73 EUR), Hypoport SE (-1.44 Prozent auf 82.05 EUR), GFT SE (-1.22 Prozent auf 19.42 EUR) und Dermapharm (-1.18 Prozent auf 46.15 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 547’590 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Fielmann-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3.669 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SDAX-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 2.83 erwartet. Die Mutares-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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