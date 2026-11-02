Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX

Am Montag notiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.38 Prozent fester bei 4’106.60 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 580.463 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.299 Prozent tiefer bei 4’078.97 Punkten, nach 4’091.22 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’114.95 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4’077.13 Zählern.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der TecDAX mit 4’081.92 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’827.49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, einen Stand von 3’629.18 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 13.31 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

TecDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 5.78 Prozent auf 34.21 EUR), Infineon (+ 2.85 Prozent auf 52.00 EUR), Siltronic (+ 2.75 Prozent auf 59.85 EUR), Bechtle (+ 2.15 Prozent auf 34.22 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.77 Prozent auf 51.85 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen TeamViewer (-2.60 Prozent auf 7.12 EUR), Deutsche Telekom (-2.11 Prozent auf 25.54 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-1.79 Prozent auf 27.38 EUR), OHB SE (-1.56 Prozent auf 220.50 EUR) und ATOSS Software (-1.17 Prozent auf 93.20 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’813’876 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 238.500 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Titel

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.64 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch