Aufschläge in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit positivem Vorzeichen

Am Dienstag erhöht sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 0.36 Prozent auf 26’992.39 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 264.038 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0.213 Prozent fester bei 26’951.62 Punkten, nach 26’894.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 26’841.45 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 27’005.89 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der MDAX einen Stand von 25’550.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2024, wies der MDAX einen Wert von 25’688.25 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, erreichte der MDAX einen Stand von 24’956.39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 0.574 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27’641.56 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23’476.10 Punkten registriert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4.89 Prozent auf 37.76 EUR), AIXTRON SE (+ 3.27 Prozent auf 15.32 EUR), TeamViewer (+ 2.94 Prozent auf 12.09 EUR), HUGO BOSS (+ 2.57 Prozent auf 40.65 EUR) und Lufthansa (+ 2.56 Prozent auf 6.64 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Carl Zeiss Meditec (-5.55 Prozent auf 62.10 EUR), Befesa (-4.59 Prozent auf 23.70 EUR), Delivery Hero (-2.14 Prozent auf 37.01 EUR), WACKER CHEMIE (-1.98 Prozent auf 86.20 EUR) und thyssenkrupp (-1.92 Prozent auf 3.12 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 4’295’076 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 19.509 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

In diesem Jahr verzeichnet die thyssenkrupp-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 15.94 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch