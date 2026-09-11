Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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11.09.2026 09:28:15
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels mit Kursplus
Der LUS-DAX bleibt auch heute in der Gewinnzone.
Am Freitag verbucht der LUS-DAX um 09:25 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.48 Prozent auf 25’466.00 Punkte.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25’492.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’345.00 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der LUS-DAX auf Jahressicht
Auf Wochensicht legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 11.08.2026, einen Wert von 26’398.00 Punkten auf. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.06.2026, den Stand von 24’611.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der LUS-DAX 23’752.00 Punkte auf.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3.66 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Airbus SE (+ 1.62 Prozent auf 199.04 EUR), Siemens Energy (+ 1.52 Prozent auf 142.96 EUR), GEA (+ 1.49 Prozent auf 64.55 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 261.15 EUR) und Infineon (+ 1.00 Prozent auf 56.36 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil SAP SE (-1.63 Prozent auf 174.92 EUR), Brenntag SE (-1.53 Prozent auf 60.40 EUR), BASF (-1.27 Prozent auf 52.66 EUR), RWE (-0.40 Prozent auf 59.94 EUR) und Deutsche Börse (-0.39 Prozent auf 278.60 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im LUS-DAX weist die Vonovia SE-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 252’288 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 211.057 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Vonovia SE-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.11 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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