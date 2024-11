Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Grün

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.13 Prozent höher bei 19’391.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 19’463.50 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19’366.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 25.10.2024, wurde der LUS-DAX auf 19’405.00 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, mit 18’622.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.11.2023, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 16’028.00 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 15.81 Prozent. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 19’678.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16’345.00 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Porsche (+ 2.88 Prozent auf 59.34 EUR), adidas (+ 2.71 Prozent auf 220.20 EUR), Infineon (+ 2.23 Prozent auf 30.68 EUR), BMW (+ 2.21 Prozent auf 69.30 EUR) und Sartorius vz (+ 1.80 Prozent auf 214.90 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen Commerzbank (-5.12 Prozent auf 14.56 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0.14 Prozent auf 485.20 EUR), Allianz (-0.10 Prozent auf 291.10 EUR), Deutsche Börse (-0.09 Prozent auf 215.00 EUR) und MTU Aero Engines (-0.06 Prozent auf 318.20 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Konzerne

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1’975’718 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 259.738 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil vz-Aktie präsentiert mit 2.50 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Mit 8.88 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Porsche Automobil vz-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch