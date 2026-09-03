Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags in Grün

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:56 Uhr um 0.61 Prozent fester bei 25’991.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 26’000.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 25’783.00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 26’095.00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 03.06.2026, den Wert von 24’685.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 23’601.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5.80 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell SAP SE (+ 2.57 Prozent auf 186.10 EUR), Scout24 (+ 2.56 Prozent auf 78.10 EUR), Commerzbank (+ 2.24 Prozent auf 41.59 EUR), Vonovia SE (+ 2.00 Prozent auf 19.10 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1.71 Prozent auf 74.96 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX hingegen Rheinmetall (-1.87 Prozent auf 1’070.00 EUR), Infineon (-1.86 Prozent auf 54.73 EUR), Siemens (-1.46 Prozent auf 269.80 EUR), Merck (-1.04 Prozent auf 138.55 EUR) und adidas (-1.00 Prozent auf 148.05 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’251’097 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 212.673 Mrd. Euro den grössten Anteil.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch