Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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09.10.2026 15:58:16
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX mit Kursplus
Der LUS-DAX zeigt heute eine positive Tendenz.
Der LUS-DAX verbucht im XETRA-Handel um 15:56 Uhr Gewinne in Höhe von 0.65 Prozent auf 25’153.00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’164.00 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24’955.00 Zählern.
So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der LUS-DAX bereits um Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 09.09.2026, einen Wert von 25’524.00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 09.07.2026, einen Stand von 25’106.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, stand der LUS-DAX noch bei 24’621.00 Punkten.
Der Index legte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.39 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im LUS-DAX sind derzeit Zalando (+ 4.87 Prozent auf 23.92 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.72 Prozent auf 69.08 EUR), BMW (+ 3.45 Prozent auf 53.98 EUR), SAP SE (+ 3.43 Prozent auf 190.96 EUR) und Heidelberg Materials (+ 3.04 Prozent auf 144.05 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-6.90 Prozent auf 24.98 EUR), Rheinmetall (-0.04 Prozent auf 934.50 EUR), Airbus SE (+ 0.10 Prozent auf 187.50 EUR), HOCHTIEF (+ 0.15 Prozent auf 390.80 EUR) und BASF (+ 0.19 Prozent auf 51.87 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 9’490’593 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 216.551 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.95 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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