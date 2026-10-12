Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Kursplus

Am Montag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0.14 Prozent auf 25’243.00 Punkte.

Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’172.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25’266.00 Einheiten.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 25’570.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25’116.00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 24’124.00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2.76 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1.73 Prozent auf 147.88 EUR), Hannover Rück (+ 1.60 Prozent auf 267.40 EUR), Commerzbank (+ 1.50 Prozent auf 38.47 EUR), RWE (+ 1.48 Prozent auf 58.80 EUR) und QIAGEN (+ 1.43 Prozent auf 40.77 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-1.24 Prozent auf 58.13 EUR), BASF (-1.04 Prozent auf 51.14 EUR), Brenntag SE (-0.52 Prozent auf 61.80 EUR), Daimler Truck (-0.44 Prozent auf 41.17 EUR) und Continental (-0.40 Prozent auf 68.86 EUR).

Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’179’778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch