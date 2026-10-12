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12.10.2026 12:26:29
Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag mit Kursplus
Der LUS-DAX bewegt sich derzeit kaum.
Am Montag klettert der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0.14 Prozent auf 25’243.00 Punkte.
Der LUS-DAX verzeichnete bei 25’172.00 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 25’266.00 Einheiten.
LUS-DAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, den Stand von 25’570.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der LUS-DAX-Kurs 25’116.00 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Wert von 24’124.00 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 2.76 Prozent zu. Das Jahreshoch des LUS-DAX liegt derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’861.50 Zähler.
LUS-DAX-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 1.73 Prozent auf 147.88 EUR), Hannover Rück (+ 1.60 Prozent auf 267.40 EUR), Commerzbank (+ 1.50 Prozent auf 38.47 EUR), RWE (+ 1.48 Prozent auf 58.80 EUR) und QIAGEN (+ 1.43 Prozent auf 40.77 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Infineon (-1.24 Prozent auf 58.13 EUR), BASF (-1.04 Prozent auf 51.14 EUR), Brenntag SE (-0.52 Prozent auf 61.80 EUR), Daimler Truck (-0.44 Prozent auf 41.17 EUR) und Continental (-0.40 Prozent auf 68.86 EUR).
Die meistgehandelten LUS-DAX-Aktien
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 2’179’778 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 220.983 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick
Unter den LUS-DAX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.73 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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