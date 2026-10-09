Airbus Aktie 1095306 / NL0000235190
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09.10.2026 17:58:15
Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus
Am fünften Tag der Woche zeigten sich die Anleger in Frankfurt zuversichtlich.
Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 1.19 Prozent fester bei 25’102.34 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.086 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.685 Prozent höher bei 24’976.97 Punkten, nach 24’806.97 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der DAX bei 24’955.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 25’164.74 Punkten.
So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn verlor der DAX bereits um 0.590 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’576.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, wurde der DAX mit 25’118.27 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 09.10.2025, wies der DAX einen Wert von 24’611.25 Punkten auf.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.29 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 4.34 Prozent auf 23.80 EUR), SAP SE (+ 3.70 Prozent auf 191.46 EUR), Siemens (+ 2.97 Prozent auf 272.10 EUR), Bayer (+ 2.77 Prozent auf 43.77 EUR) und Siemens Healthineers (+ 2.30 Prozent auf 39.14 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Deutsche Telekom (-7.94 Prozent auf 24.70 EUR), BASF (-0.17 Prozent auf 51.68 EUR), HOCHTIEF (-0.10 Prozent auf 389.80 EUR), Infineon (-0.07 Prozent auf 58.86 EUR) und Airbus SE (+ 0.20 Prozent auf 187.70 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 16’804’778 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 216.551 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.13 zu Buche schlagen. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.95 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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