Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus

Schlussendlich notierte der DAX im XETRA-Handel 0.82 Prozent fester bei 26’583.35 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2.186 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0.483 Prozent höher bei 26’494.61 Punkten, nach 26’367.24 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’467.36 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’618.74 Punkten.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 1.89 Prozent. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 25’464.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, wurde der DAX mit 25’092.25 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der DAX einen Wert von 24’039.92 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.33 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell BMW (+ 4.50 Prozent auf 62.64 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 3.23 Prozent auf 77.42 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2.96 Prozent auf 46.95 EUR), RWE (+ 2.32 Prozent auf 59.10 EUR) und Brenntag SE (+ 2.05 Prozent auf 61.74 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Rheinmetall (-1.59 Prozent auf 1’154.60 EUR), Scout24 (-0.98 Prozent auf 80.45 EUR), Fresenius SE (-0.75 Prozent auf 45.86 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.52 Prozent auf 39.92 EUR) und Vonovia SE (-0.48 Prozent auf 19.85 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im DAX auf. 5’010’418 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 219.608 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4.27 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch