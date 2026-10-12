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DAX-Performance 12.10.2026 15:58:17

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Der DAX macht heute Gewinne.

Deutsche Telekom
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Um 15:40 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0.71 Prozent fester bei 25’264.60 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.082 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.477 Prozent auf 25’206.95 Punkte an der Kurstafel, nach 25’087.27 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des DAX betrug 25’166.57 Punkte, das Tageshoch hingegen 25’315.75 Zähler.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wies der DAX einen Wert von 25’568.56 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der DAX-Kurs 25’067.09 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, einen Stand von 24’241.46 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.96 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit SAP SE (+ 2.89 Prozent auf 197.00 EUR), Rheinmetall (+ 2.35 Prozent auf 961.20 EUR), Zalando (+ 1.64 Prozent auf 24.19 EUR), Hannover Rück (+ 1.60 Prozent auf 267.40 EUR) und Deutsche Börse (+ 1.59 Prozent auf 300.70 EUR). Flop-Aktien im DAX sind hingegen Infineon (-2.92 Prozent auf 57.14 EUR), BASF (-0.99 Prozent auf 51.17 EUR), Continental (-0.84 Prozent auf 68.56 EUR), Daimler Truck (-0.77 Prozent auf 41.03 EUR) und Brenntag SE (-0.68 Prozent auf 61.70 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3’767’325 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 220.983 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.73 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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