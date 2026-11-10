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DAX-Kursverlauf 10.11.2026 12:26:17

Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Aufschläge in Frankfurt: DAX mittags mit grünem Vorzeichen

Das macht der DAX am Mittag.

Am Dienstag springt der DAX um 12:09 Uhr via XETRA um 1.30 Prozent auf 26’607.55 Punkte an. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.146 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1.07 Prozent stärker bei 26’548.59 Punkten in den Handel, nach 26’267.19 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 26’460.64 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 26’615.59 Punkten.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 25’087.27 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 10.08.2026, mit 26’323.88 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, lag der DAX bei 23’959.99 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.43 Prozent. Bei 26’692.90 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind aktuell Infineon (+ 5.81 Prozent auf 51.45 EUR), Deutsche Bank (+ 3.53 Prozent auf 33.61 EUR), Henkel vz (+ 3.27 Prozent auf 86.44 EUR), Rheinmetall (+ 3.02 Prozent auf 870.90 EUR) und MTU Aero Engines (+ 2.84 Prozent auf 365.30 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Symrise (-1.46 Prozent auf 92.98 EUR), SAP SE (-0.43 Prozent auf 210.75 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0.07 Prozent auf 40.94 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 0.00 Prozent auf 58.64 EUR) und GEA (+ 0.07 Prozent auf 71.50 EUR).

Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’119’403 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237.935 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.19 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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