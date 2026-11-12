DAX 40 998032 / DE0008469008
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index-Performance im Blick
|
12.11.2026 12:26:36
Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert mittags
Derzeit zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.
Am Donnerstag erhöht sich der DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.84 Prozent auf 26’886.90 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.183 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.929 Prozent stärker bei 26’910.57 Punkten in den Handel, nach 26’662.77 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 27’001.67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’856.50 Punkten lag.
DAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 4.15 Prozent aufwärts. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 25’277.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der DAX noch bei 26’331.07 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24’381.46 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.57 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27’001.67 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
DAX-Tops und -Flops
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 4.11 Prozent auf 28.89 EUR), Siemens (+ 3.30 Prozent auf 286.15 EUR), HOCHTIEF (+ 2.83 Prozent auf 384.60 EUR), Fresenius SE (+ 2.29 Prozent auf 54.03 EUR) und Merck (+ 1.95 Prozent auf 154.55 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Brenntag SE (-2.19 Prozent auf 58.12 EUR), Infineon (-1.13 Prozent auf 51.53 EUR), Henkel vz (-0.68 Prozent auf 87.00 EUR), Commerzbank (-0.27 Prozent auf 40.05 EUR) und BMW (-0.24 Prozent auf 57.84 EUR).
DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1’780’299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder
Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Infineon am 12.11.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’771.88
|0.41%
Börse aktuell - Live TickerSMI nach Allzeithoch letztlich in Grün -- DAX nach Rekord schliesslich höher - erstmals 27'000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schliessen in Rot
Der heimische und der deutsche Leitindex erklommen am Donnerstag neue Rekordhochs. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten Verluste.