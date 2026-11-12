Aufschläge in Frankfurt: DAX klettert mittags

Am Donnerstag erhöht sich der DAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.84 Prozent auf 26’886.90 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.183 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.929 Prozent stärker bei 26’910.57 Punkten in den Handel, nach 26’662.77 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 27’001.67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’856.50 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 4.15 Prozent aufwärts. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 25’277.68 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, stand der DAX noch bei 26’331.07 Punkten. Der DAX stand vor einem Jahr, am 12.11.2025, bei 24’381.46 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 9.57 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 27’001.67 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 4.11 Prozent auf 28.89 EUR), Siemens (+ 3.30 Prozent auf 286.15 EUR), HOCHTIEF (+ 2.83 Prozent auf 384.60 EUR), Fresenius SE (+ 2.29 Prozent auf 54.03 EUR) und Merck (+ 1.95 Prozent auf 154.55 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil Brenntag SE (-2.19 Prozent auf 58.12 EUR), Infineon (-1.13 Prozent auf 51.53 EUR), Henkel vz (-0.68 Prozent auf 87.00 EUR), Commerzbank (-0.27 Prozent auf 40.05 EUR) und BMW (-0.24 Prozent auf 57.84 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 1’780’299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 237.032 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Unter den DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 6.07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch