Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
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28.08.2026 09:28:12
Aufschläge in Frankfurt: DAX beginnt Sitzung im Plus
Der DAX setzt seinen Aufwärtstrend auch derzeit fort und verbucht erneut Gewinne.
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.54 Prozent höher bei 26’508.31 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.186 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.483 Prozent auf 26’494.61 Punkte an der Kurstafel, nach 26’367.24 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26’511.15 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 26’467.36 Punkten.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 1.60 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 28.07.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’464.01 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’092.25 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 28.08.2025, den Stand von 24’039.92 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.02 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’573.50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 21’863.81 Zählern.
DAX-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 1.75 Prozent auf 61.56 EUR), RWE (+ 1.70 Prozent auf 58.74 EUR), BMW (+ 1.57 Prozent auf 60.88 EUR), Bayer (+ 1.36 Prozent auf 49.14 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.27 Prozent auf 46.18 EUR). Schwächer notieren im DAX derweil QIAGEN (-0.90 Prozent auf 37.41 EUR), Rheinmetall (-0.61 Prozent auf 1’166.00 EUR), Siemens Energy (-0.57 Prozent auf 149.38 EUR), SAP SE (-0.17 Prozent auf 189.56 EUR) und adidas (-0.10 Prozent auf 152.95 EUR).
Die teuersten Unternehmen im DAX
Im DAX ist die BMW-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 241’707 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Siemens-Aktie mit 219.608 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus
Im DAX verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.22 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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