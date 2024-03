Aufschläge in Frankfurt: DAX beendet den Donnerstagshandel im Plus

Am Donnerstag notierte der DAX via XETRA zum Handelsende 0.88 Prozent fester bei 18’173.77 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1.814 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.026 Prozent auf 18’019.86 Punkte an der Kurstafel, nach 18’015.13 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag heute bei 18’178.47 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’019.86 Punkten erreichte.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 1.32 Prozent. Vor einem Monat, am 21.02.2024, lag der DAX noch bei 17’118.12 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.12.2023, wurde der DAX mit 16’687.42 Punkten gehandelt. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 21.03.2023, bei 15’195.34 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 8.37 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des DAX liegt derzeit bei 18’178.47 Punkten. 16’345.02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Siemens Energy (+ 6.73 Prozent auf 15.86 EUR), Heidelberg Materials (+ 4.59 Prozent auf 98.08 EUR), RWE (+ 3.53 Prozent auf 31.40 EUR), Merck (+ 3.36 Prozent auf 161.60 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3.32 Prozent auf 26.14 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen MTU Aero Engines (-1.79 Prozent auf 224.80 EUR), Hannover Rück (-1.50 Prozent auf 249.90 EUR), EON SE (-1.48 Prozent auf 12.33 EUR), BMW (-1.12 Prozent auf 105.03 EUR) und Fresenius SE (-1.08 Prozent auf 24.64 EUR).

Die meistgehandelten DAX-Aktien

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 10’433’119 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 202.210 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 3.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7.69 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch