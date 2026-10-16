Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

Am Freitag notiert der STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.17 Prozent fester bei 5’383.73 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.059 Prozent auf 5’377.53 Punkte an der Kurstafel, nach 5’374.34 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der STOXX 50 bei 5’388.04 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 5’377.42 Punkten.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 1.34 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Stand von 5’313.42 Punkten. Der STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 5’408.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.10.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’777.63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8.60 Prozent nach oben. Bei 5’572.96 Punkten erreichte der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 4’674.85 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 2.42 Prozent auf 1’050.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.84 Prozent auf 134.80 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.29 Prozent auf 77.18 CHF), Deutsche Telekom (+ 1.06 Prozent auf 25.86 EUR) und UniCredit (+ 0.87 Prozent auf 75.60 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Novartis (-1.21 Prozent auf 124.38 CHF), AstraZeneca (-1.20 Prozent auf 125.46 GBP), GSK (-1.10 Prozent auf 18.48 GBP), Roche (-1.00 Prozent auf 375.90 CHF) und Unilever (-0.92 Prozent auf 48.71 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Barclays-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’089’661 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 588.996 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Titel im Fokus

Die BP-Aktie hat mit 6.28 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.22 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch