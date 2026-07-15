Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich fester

Schlussendlich schloss der STOXX 50 nahezu unverändert (plus 0.14 Prozent) bei 5’385.26 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0.136 Prozent leichter bei 5’370.33 Punkten, nach 5’377.65 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’358.53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’397.78 Zählern.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der STOXX 50 bislang Gewinne von 0.608 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, erreichte der STOXX 50 einen Wert von 5’295.26 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, bei 5’101.84 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, bewegte sich der STOXX 50 bei 4’503.03 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 8.64 Prozent zu Buche. Bei 5’489.89 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 befinden sich derzeit Richemont (+ 6.68 Prozent auf 195.60 CHF), Novo Nordisk (+ 3.39 Prozent auf 330.55 DKK), RELX (+ 2.33 Prozent auf 25.01 GBP), AstraZeneca (+ 1.63 Prozent auf 125.66 GBP) und London Stock Exchange (LSE) (+ 1.14 Prozent auf 90.76 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2.69 Prozent auf 83.18 CHF), BP (-1.70 Prozent auf 5.08 GBP), Enel (-1.38 Prozent auf 10.14 EUR), Rio Tinto (-1.27 Prozent auf 68.67 GBP) und Siemens Energy (-1.26 Prozent auf 152.18 EUR).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 20’693’229 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 593.852 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien

Die TotalEnergies-Aktie verzeichnet mit 7.57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Unter den Aktien im Index präsentiert die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch